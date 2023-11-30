Sultanahmet'teki tarihi bina çöktü

FATİH, Sultanahmet Peykhane Sokakta bulunan tarihi binada şiddetli yağmur sonrası çökme meydana geldi. Ekipler çökme sırasında binada kimsenin olup olmadığından emin olmak için arama yaptı. Binada çökme yaşandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH, Sultanahmet Peykhane Sokakta bulunan tarihi binada şiddetli yağmur sonrası çökme meydana geldi. Ekipler çökme sırasında binada kimsenin olup olmadığından emin olmak için arama yaptı. Binada çökme yaşandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanahmet Peykhane Sokakta bulunan ve yıllardır kullanılmayan tarihi binanın üst katında akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın etrafına şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Esnafın binada kalanlar olduğunu söylemesi üzerine ekipler, arama kurtarma köpeği ile binada arama yaptı. Çalışma sonucu binada kimsenin olmadığı tespit edildi.

Bina tarihi olduğu için Anıtlar Kurulu tarafından inceleme yapıldıktan sonra yıkım çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Olay anına tanık olan Cüneyt Durak, "Bina eski bir binaydı zaten. Ben çok uzun zamandır burada esnafım. Bir anda sese çıktım. Deprem oluyor zannettim. Korkuyla fırladığımızda sokak zaten dumanla kaplıydı. O anda aklımıza geldi binanın çöktüğü ama belediye zaten etrafını çevirmişti. Gidip baktığımızda da her yer toz duman içerisindeydi. Çok eski. Ben yaklaşık 25 yıldır Sultanahmet'teyim. Orası bu şekilde duruyor" dedi.

ÇÖKME ANI KEMARADA

Öte yandan binanın çöktüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çökmenin hemen ardından sokağı toz kaplarken, yanındaki binada bulunanlar ise panikle kendini dışarı attı. Vatandaşlar sokakta bir süre olayı anlamaya çalıştı.