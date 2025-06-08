Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda doğaseverlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, sandallar ile tur atıp, kuş türlerini gözlemlediler.

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Sazlıkta sandala binen doğaseverler, parkurları gezip kuş türlerini gözlemledi.

2006 yılında Milli Park ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçileri ağırladı. 301 farklı kuş türünü barındıran Sultan Sazlığı'na bayram tatilini fırsat bilip gelenler, sandalla tur atıp, parkurlarda yürüyüş yaparak kuş türlerine gözlemledi.

Tarsus'tan geldiğini söyleyen Rıfat Gürbüz, "Arkadaşlarımla birlikte Sultan Sazlığı Milli Parkını gezdik. Çok güzel bir yer. İlkbaharda daha çok seviyorum. Görmekte fayda var, arkadaşlarımız da umarım beğenmişlerdir. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Tur ile geldiğini söyleyen Afet Akkurt ise "Çok güzel bir doğası var. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Atlar da çok güzel. Güzel bir bayram oldu" diye konuştu.

Mersin'den gelen Sibel Berber de, "Daha önce ününü duymuştum. Çok güzel yer beğendim. Kesinlikle tekrar geleceğim" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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