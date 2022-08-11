Süleyman Kocabaş isimli şahsın kurduğu ve ünlü oyuncularla reklam çekerek vatandaşlara tanıttığı 'Deterjan Pazarı' adlı internet sitesi kapandı. Peki, Süleyman Kocabaş kimdir? Süleyman Kocabaş nerede?

Türkiye'de 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığının dosyası daha kapanmamışken benzer bir vaka daha yaşandı. Ünlülerle çektiği reklamlarla medyada kendine yer bulan 'Deterjan Pazarı' isimli şirketin çöktüğü, sahibinin de paraları alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Gelişmelr sonrası Süleyman Kocabaş kimdir? Süleyman Kocabaş nerede gibi konular araştırıldı.

SÜLEYMAN KOCABAŞ KİMDİR?

Süleyman Kocabaş isimli şahıs, ünlü oyuncularla reklam çekerek vatandaşlara 'Deterjan Pazarı' adlı markayı tanıttı.

NEOLDU?

Dün akşam itibariyle kapanan site ise sosyal medyada gündem oldu. Sahibinin herhangi bir açıklama yapmadan kapattığı sitenin şimdilik sadece Instagram hesabı açık halde. Instagram sayfasında ise şirketin Ankara Kahramankazan'daki fabrikasında 14 Ağustos'ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş'ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor.