Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde kuraklıkla birlikte çekilme devam ediyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki sahillerin bazı alanları çekilmeyle birlikte adeta bataklığa dönüştü. Mikrobiyalitlerin de ortaya çıktığı sahillerde yaşanan kirlilik de dikkat çekiyor.

Suların çekilmesiyle Van Gölü sahilleri bataklığa dönüştü

BİTLİS - Türkiye'nin en büyük gölü olan ve kuraklıkla birlikte ciddi oranda çekilmenin yaşandığı Van Gölü sahilleri bataklığa dönüştü.

430 kilometrelik kıyı şeridi ve 451 metre derinliğe sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde kuraklıkla birlikte çekilme devam ediyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki sahillerin bazı alanları çekilmeyle birlikte adeta bataklığa dönüştü. Mikrobiyalitlerin de ortaya çıktığı sahillerde yaşanan kirlilik de dikkat çekiyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, Van Gölü'nün masmavi sahillerinin şimdi yerini yosun ve mikrobiyalitlere bıraktığını söyledi. Emen, "Gördüğünüz bu sahilde yüzüyorduk. Suyun çekilmesi ile çok kötü bir görüntü ortaya çıkarmaya başladı" dedi.