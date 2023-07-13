Sular yükselince ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Efteni Gölü'nün taşması sonucu ağaçta mahsur kalan bir kedi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kedinin aç ve susuz olduğu belirlendi.
Sular yükselince ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu
DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Efteni Gölü'nün taşması neticesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka Kültür Park'ta sular altında kalan noktaları botla kontrol ettiği sırada ağaçtan kedi sesi duydu. Sesin geldiği ağaca yönelen ekipler, ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Kedi bulunduğu yerden indirilerek, veteriner hekime götürüldü. Kedinin aç ve susuz kaldığı belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yaşam