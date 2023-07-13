Sular yükselince ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Efteni Gölü'nün taşması sonucu ağaçta mahsur kalan bir kedi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kedinin aç ve susuz olduğu belirlendi.