- Sulama kanalına düşen yaban domuzu mahalleliyi ayağa kaldırdı

IĞDIR - Iğdır'ın Emek Mahallesi'nde sulama kanalına düşen domuz bütün mahalleliyi ayağa kaldırırken kurtarılan yaban domuzu tekrar doğaya bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Iğdır Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri suya düşen bir domuz görünce hemen harekete geçti. Domuzu kurtarmaya çalışan mahalleli kendi çabası ile domuzu kurtaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden emniyet ekibi güvenlik önlemi çerçevesinde çevredeki insanları uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen Iğdır belediyesi hayvan barınağı görevlileri, Iğdır doğa koruma milli parklar müdürlüğü,Iğdır İtfaiye ekibi ve emniyet personelleri tarafından uyuşturucu iğne ile vurulan yaban domuzu sağlıklı bir şekilde su kanalından çıkarıldı. Tedavisi yapılan yaban domuzu daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.