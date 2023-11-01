Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım amaçlı kullanılan sulama havuzuna 3 yaban domuzu düştü. İtfaiye ve belediye ekiplerinin iş makinesiyle kurtarılan domuzlar yaban hayatına geri döndü.

Sulama havuzuna düşen 3 domuz iş makinesi ile kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen 3 domuz iş makinesi ile kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım amaçlı kullanılan sulama havuzuna 3 yaban domuzu düştü. Kendi imkanları ile havuzdan çıkamayan domuzların imdadına itfaiye ve belediye ekiplerinin iş makinesi yetişti.

Çepni Köyü'nde tarımsal sulama amacıyla açılan su havuzuna 3 yabani domuz düştü. Havuzdan çıkamayan domuzları vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Mudanya Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinesinin desteği ile su dolu havuzdan çıkarılan domuzlar yaban hayatına geri döndü.