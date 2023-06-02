Iğdır'da sulama barajına düşen atı vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Sulama barajına düşen at kurtarıldı

IĞDIR - Iğdır'da sulama barajına düşen atı vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Çalpala köyü yakınından geçen bir vatandaş, tarım amaçlı arazi sulaması için kullanılan bir barajın içinde at görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ekibi, barajın yanından geçerken düştüğü tahmin edilen atın kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekipler halat ile suya inerek atı kurtardı. Kurtarılan at sahibine teslim edildi.