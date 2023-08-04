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SUKUT Ekipleri Sıcaktan Bitkin Düşen Kaplumbağaya Yardım Etti

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri, yolda sıcaktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdi. Dernek üyesi Zulküf Kefli Demir, kaplumbağaya bardakla su içirdi. Kendine gelen kaplumbağa doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri, yolda sıcaktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdi.

Suşehri ilçesinde görevden dönen SUKUT ekipleri, D-100 kara yolunda sıcaktan dolayı bitkin halde kalan kaplumbağa gördü.

Dernek üyesi Zulküf Kefli Demir, kaplumbağaya bardakla su içirdi.

Kendine gelen kaplumbağa doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Yaşam

Suşehri Sivas Yaşam Haberler

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