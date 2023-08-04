SUKUT Ekipleri Sıcaktan Bitkin Düşen Kaplumbağaya Yardım Etti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolda sıcaktan bitkin düşen bir kaplumbağaya Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri su içirerek yardım etti. Dernek üyesi Zülküf Kefli Demir, hayvana karton bardak ile su verdi. Kaplumbağa daha sonra doğal yaşamına salındı.
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolda, sıcaktan dolayı bitkin düşen kaplumbağaya Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri su içirdi.
Suşehri ilçesinde görevden dönen SUKUT ekipleri D-100 kara yolu üzerinde bir kaplumbağa gördü. Sıcaktan dolayı bitkin düştüğünü fark eden dernek üyesi Zülküf Kefli Demir, hayvana karton bardak ile su içirdi. Kendine gelen kaplumbağa daha sonra doğal yaşamına salındı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam