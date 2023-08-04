SUKUT Ekipleri Sıcaktan Bitkin Düşen Kaplumbağaya Yardım Etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolda sıcaktan bitkin düşen bir kaplumbağaya Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri su içirerek yardım etti. Dernek üyesi Zülküf Kefli Demir, hayvana karton bardak ile su verdi. Kaplumbağa daha sonra doğal yaşamına salındı.