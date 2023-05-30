'Sudan' ve 'Sultan' isimli aslanların 4 yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen ve bakılmak üzere Gaziantep'e gönderilen 'Sudan' ve 'Sultan' isimli aslanların 4 yavrusu dünyaya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen ve bakılmak üzere Gaziantep'e gönderilen 'Sudan' ve 'Sultan' isimli aslanların 4 yavrusu dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan'a düzenlediği gezi sırasında dönemin devlet başkanı Ömer El Beşir tarafından 4 aslan hediye edildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen aslanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin' isimleri verildi. Yavru olarak geldikleri hayvanat bahçesinde büyüyen aslanlardan Sultan ve Sudan'ın bugün dört yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslanlar için bugün Hayvan Bahçesi'nde tanıtım organizasyonu düzenlendi. Organizasyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşamı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve vatandaşlar katıldı.