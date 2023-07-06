Su Yalıtımı ve Bina Güvenliği Araştırması Sonuçları Açıklandı

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından, su yalıtımı ve bina güvenliği arasındaki ilişkiye dair Türkiye genelinde 26 ili kapsayan bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, her 100 kişiden 45'i oturduğu binada su yalıtımı olup olmadığını bilmiyor. Su yalıtımının olmadığı veya standartlara uygun yapılmadığı binalardaki demir donatıların taşıma kapasitesi 10 yılda yüzde 66 oranında azalıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 28.4'ü oturduğu binada su sızıntısı küf gibi problemlerin olduğunu söylüyor. Sadece yüzde 2.2'si ise, binanın depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor.