Bayburt'ta Çoruh Nehrinin canlı varlığı içerisinde yer alan, sansargiller familyasından olan, nehir ve göl kıyılarında yaşayan su samuru uzunca bir zaman sonra yeniden Çoruh Nehri kıyılarında görüldü. Bayburtlu vatandaşların ilgisini çekmeye devam eden su samuru, Ziya Dalkılıç isimli bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Su samuru uzun zaman sonra Çoruh'ta yeniden görüldü

BAYBURT - Bayburt'ta Çoruh Nehrinin canlı varlığı içerisinde yer alan, sansargiller familyasından olan, nehir ve göl kıyılarında yaşayan su samuru uzunca bir zaman sonra yeniden Çoruh Nehri kıyılarında görüldü. Bayburtlu vatandaşların ilgisini çekmeye devam eden su samuru, Ziya Dalkılıç isimli bir vatandaş tarafından görüntülendi.

1990'lı yıllarda hayatın bir parçası olan, sonraki yıllarda Çoruh Nehri kıyılarının imara açılmasının ardından diğer canlılarla birlikte bu değişiminden etkilenen su samuru artık şehir merkezinde nadiren görülebiliyor. Bayburt halkının 'su iti' diye de tarif ettiği su samuru bu kez Bent Köprüsü köprü yakınlarında bir vatandaşın dikkatini çekti.

Ziya Dalkılıç isimli vatandaşın telefon kamerasıyla görüntülendiği su samuru, Bent Köprüsü yakınında çalılar arasındayken kendisine yönelen adımlardan tedirgin olarak Çoruh Nehrine daldığı görülüyor.