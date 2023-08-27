Su Samuru Sinop'ta Görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan su samuru, Sinop kent merkezindeki balıkçı barınağı civarında görüntülendi. Su samurunun balık avlama çalışması da görüntülere yansıdı.

MUSTAFA USTA

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezindeki balıkçı barınağı civarında görüntülendi.

Sinop'ta, su samurunun sahilde yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sinop kent merkezi balıkçı barınağında bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, sahilde balıkçı tekneleri üzerinde bir süre gezdikten sonra, suya dalarak kayboldu. Su samurunun balık avlama çalışması da görüntülere yansıdı.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.