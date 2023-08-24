Su Samurları Ardahan Kalesi'nde Görüntülendi

Tarihi Ardahan Kalesi'nin surlarına tırmanan su samurları, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kura Nehri'nde yaşayan ve 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru, surlarda dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

'NESLİ yok olma tehdidine yakın' canlılar kategorisinde bulunan su samurları, tarihi Ardahan Kalesi'nin surlarına tırmanırken, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tarihi Ardahan Kalesinin kıyısından geçen Kura Nehri'nde yaşayan Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüldü. Havanın kararmasıyla birlikte sudan çıkan su samurları, bir süre gezindikten sonra surlara doğru tırmanmaya başladı. Surlardaki samurları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü aldı. Bir süre kale surlarında dolaşan su samurları daha sonra Kura Nehri'ne girerek gözden kayboldu.(DHA)