Su dolu inşaat alanında cansız bedeni bulunan 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Sancaktepe'de inşaatta ölü bulunan 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL - Sancaktepe'de su dolu inşaat alanına düşerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen 3 çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Sancaktepe Saruhan Camii'ne getirildi. Baba Ayvaz Sağın, taziyeleri kabul etti. 3 çocuk ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Olayda hayatını kaybeden Berat(7), Baranve Batuhan Sağın'ıncenazesine başta anne ve babası olmak üzere çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Hayatını kaybeden çocukların yakınları namaz kılındığı esnada gözyaşına boğuldu.