Üye Girişi
Haberler

Stres Geçiren Akbaba Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Stres Geçiren Akbaba Tedavi Edilerek Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da strese giren bir akbaba, yetkililer tarafından tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

BOLU'da strese giren akbaba, insan sesinden uzak tutularak ilaçla tedavi edildi. Akbaba, tedavisi sonrası doğaya salındı.

Gerede ilçesi Akçaşehir köyü mevkisindeki organize sanayi bölgesinde esnaflık yapan bir kişi, yerde bir akbaba buldu. Esnaf bitkin haldeki akbaba için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Koruma altına alınan akbabanın, veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde strese girdiği tespit edildi. Akbaba, karanlık ve sessiz ortamda ilaç tedavisiyle rehabilite edildi. 10 gün süren tedavisi sonrası sağlığına kavuşan akbaba, Gerede'de yüksek bir noktadan doğal yaşam alanına salındı. Akbaba, uçarak gözden kayboldu.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Bakanlık avukatlarının ısrarı, mahkeme başkanını kızdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR MU? Mauro Icardi nasıl sakatlandı, sağlık durumu ne? ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak? ICARDI SAKATLANDI MI? Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak? Icardi ve Simge Sağın sevgili mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.