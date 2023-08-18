Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören itfaiye ve sivil savunma bölümü öğrencileri, Samsun'da yangına nasıl müdahale edildiğini uygulamalı olarak öğreniyorlar.

Stajyer 'Ateş savaşçıları' işbaşında

SAMSUN - Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören itfaiye ve sivil savunma bölümü öğrencileri, Samsun'da yangına nasıl müdahale edildiğini uygulamalı olarak öğreniyorlar.

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin 2 yıllık sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünde eğitim gören 34 öğrenci, stajlarını Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapıyor. Bugün İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde duvar kenarında biriktirilen eski ve hurdalık eşyaların bulunduğu yerde sıcaktan çıkan yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Boş boya ve sprey kutularının da patlaması ile paniğe sebep olan yangını söndürme çalışmasına stajyer itfaiye ve sivil savunma öğrencileri de katıldı. Hortumlarla alevlere su sıkan stajyer öğrencilerin bazılarının stajda son günleri olduğu öğrenildi. Stajyer öğrenciler, stajın son gününde uygulama yapma fırsatı buldular.