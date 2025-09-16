Sosyal Medyada Tanışan Çift, İki Kültürü Birleştirerek Evlendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Beyza Köseoğlu (24), sosyal medyadan katıldığı dil kursunda tanıştığı Kolombiya uyruklu Camilo Bilal Camacho (25) ile hayatını birleştirdi. Damat, eşine, klarnetle çaldığı 'Ah İstanbul' parçasıyla serenat yaptı.

İnegöl'de yaşayan Beyza Köseoğlu, sosyal medyadan katıldığı dil kursunda tanıştığı Kolombiyalı Camilo Bilal Camacho ile kısa sürede arkadaş oldu. İkilinin dostlukları bir süre sonra duygusal beraberliğe dönerken, Köseoğlu, aylar süren iletişimleri boyunca Camacho'ya hem Türk kültürünü hem de İslam dinini anlattı. Camilo Bilal Camacho, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgilerle Müslüman olmaya karar verdi. İslamiyet'i kabul eden Camacho, bu kararının ardından Beyza Köseoğlu'na evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Köseoğlu, ailesinin de onayıyla evlilik hazırlıklarına başladı. Çift, 12 Eylül'de İnegöl'deki düğün salonunda Belediye Başkanı Alper Taban'ın kıydığı nikahla dünyaevine girdi. Damat, nikahın ardından klarnetle 'Ah İstanbul' parçasını çalıp, çiçeği burnunda eşine serenat yaptı. Keyifli anların yaşandığı düğün, iki kültürü de bir araya getirdi.

'AYNI DEĞERLERDE BULUŞTUK'

Gelin Beyza Köseoğlu, duygularını, "Camilo ile yollarımız sosyal medya sayesinde kesişti. Farklı kıtalardan gelmiş olmamıza rağmen, aynı değerlerde buluştuk. Çok mutluyum" sözleriyle anlattı. Anne ve babasının gelemediği, kardeşlerinin katıldığı düğünde Camacho, "Çok heyecan var şimdi. Klarneti biz okuldan öğreniyoruz. Ben lojistik sektöründe uluslararası ticarette çalışıyorum. Türkiye'de kalacağım" dedi.

Gelinin babası Naci Köseoğlu ise damadını çok sevdiğini söyleyerek, "Öncelikle Rabb'im İslam ile şereflendirdiği için, Kolombiya'dan Ümmet-i Muhammed'e Rabb'im bir fert, kendi dinine bir ümmet ve kulluğuna kabul ettiği için, çok sevinçliyim. Bilal'i tanıdıktan sonra daha memnun oldum. Çünkü hakikaten kendisine öz güveni, şahsiyeti oturmuş, İslam'ı özümsemiş ve Türkiye'de yaşayarak, huzurlu İslami bir yuva kuracağına inandığım için, ayrı bir sevinçliyim" diye konuştu.