Sosyal Medya Ünlüsü Deniz Sevran Narin Antalya'da Toprağa Verildi

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'de, dan motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak yaşamını yitiren sosyal medya ünlüsü Deniz Sevran Narin'in cenazesi bugün toprağa verilmek üzere uçakla Antalya'ya getirildi. Cenaze, Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sosyal medya fenomeninin sevenleri ve yakınları mezarlığa akın ederken, bazıları mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Narin'in mezarının başına fotoğrafını koyan sevenleri, uzun süre dualar etti. Motosikletli kuryeler de cenazeye katılım gösterdi.

Tunahan KIR/ANTALYA,