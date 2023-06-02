Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sorgun'da Kur'an Kursu Öğrencileri Mezuniyet Töreni Yaptı

Sorgun'da Kur'an Kursu Öğrencileri Mezuniyet Töreni Yaptı

Yaşam Haberleri

Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. İlçe Stadyumu'ndaki törende öğrenciler ezberden dua ve sureleri okudu, semazenler gösteri sundu, ilahiler okundu, çeşitli yarışmalar yapıldı.

Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Stadyumu'ndaki törende konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, 7 müstakil binada 34 sınıfta, 4-6 yaş arası yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kayış, dini ve milli değerlerin bu yaşlarda çocuklara öğretilmesi gerektiğini ifade ederek, bu görevin herkese düştüğünü belirtti.

Törende, öğrenciler ezberden dua ve sureleri okudu, semazenler gösteri sundu, ilahiler okundu, çeşitli yarışmalar yapıldı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Mesut Temur, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Yaşam

Mustafa Kayış Hisarcık Sorgun Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title