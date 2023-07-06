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Sorgun'da havuza düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sorgun'da havuza düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Aydınlıkevler Mahallesi Rüya Kent yakınlarında müstakil bir evin önündeki su dolu havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Mahalle sakinlerinden Yaşar Arslan, balkona çıktığında kavuzda köpeği görünce itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Ekiplerin kısa sürede gelerek köpeği havuzdan çıkardığını ifade eden Arslan, görevlilere teşekkür etti.

Sorgun'da havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi Rüya Kent yakınlarında müstakil bir evin önündeki su dolu havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Arslan, balkona çıktığında kavuzda köpeği görünce itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Ekiplerin kısa sürede gelerek köpeği havuzdan çıkardığını ifade eden Arslan, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Yaşam

Yaşar Arslan Rüya Kent İtfaiye Yaşam Haberler

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