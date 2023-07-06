Sorgun'da havuza düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aydınlıkevler Mahallesi Rüya Kent yakınlarında müstakil bir evin önündeki su dolu havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Mahalle sakinlerinden Yaşar Arslan, balkona çıktığında kavuzda köpeği görünce itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Ekiplerin kısa sürede gelerek köpeği havuzdan çıkardığını ifade eden Arslan, görevlilere teşekkür etti.