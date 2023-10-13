Sonbaharın renkleriyle görsel şölen: Geminbeli Geçidi

Sivas'ın Zara ilçesi ile Suşehri ilçesini bir birine bağlayan Geminbeli Geçidi, sonbaharın gelmesiyle birlikte rengarenk bir görünüme büründü. Sarı, kırmızı ve yeşil tonların birleştiği geçitteki ormanlık alanda kartpostallık manzaralar oluştu.

İç Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısında görsel şölen

Sivas'ın Zara ilçesi ile Suşehri ilçesini bir birine bağlayan Geminbeli Geçidi sonbaharın gelmesiyle birlikte rengarenk oldu

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesi ile Suşehri ilçesini bir birine bağlayan Geminbeli Geçidi sonbaharın gelmesiyle birlikte rengarenk oldu.

Sivas'ın Zara ilçesi ile Suşehri ilçesi arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, bugünlerde görenleri kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle İç Anadolu'nun Karadeniz bölgesine açılan kapısı olan geçitte bulunan ağaçlar adeta rengarenk oldu. Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı manzarayı gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Sonbaharın renklerinin hakim olduğu geçit drone ile havadan da görüntülendi.