Soma'da Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, 12 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

12 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde, Ularca ve Karaçam mahalleleri arasındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 12 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangına 8 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 46 arazöz, 10 itfaiye aracı, 13 su ikmal aracı ve 6 dozer ile 300 ekiple hem havadan hem de karadan müdahale ettiği öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,