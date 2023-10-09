Soma'da okul kantinlerine denetimler devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetimler aksatılmadan devam ediyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte okul kantini ve yemekhaneleri denetleniyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetimler aksatılmadan devam ediyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Manisa'nın Soma ilçesindeki okullarda bulunan okul kantini ve yemekhaneleri Belediye Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve Gıda Mühendisi tarafından denetleniyor. Denetimlerde iş yeri ruhsatı, çalışanların hijyen belgeleri kontrol edilirken; genel hijyen ve sanitasyon, fiyat etiketi ve fiyat listeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, lavabolar, gıda ürünlerine ait kiler ve depolar da denetleniyor. Denetimlerin eğitim ve öğretim yılı süresince devam edeceği öğrenildi. - MANİSA