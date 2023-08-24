Soma'da midibüs ve otomobil çarpıştı: 30 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Soma- Savaştepe bölümünde meydana geldi. Furkan Y. yönetimindeki 16 FA 561 plakalı otomobil, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Onur G. yönetimindeki 45 SB 6423 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüs, ters durdu. İhbar üzerine kaza yerine Balıkesir ve Manisa Büyükşehir itfaiye ekipleri ile birlikte çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 30 kişi yaralanırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobil ve midibüste sıkışanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)