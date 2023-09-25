Solhan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Solhan ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam