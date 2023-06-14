Solhan'da Depremde Hayatını Kaybeden Jandarma Personeli Anısına Fidan Dikildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden jandarma personeli anısına fidan dikildi. Törende 71 fidan dikildi ve depremde yaşamını yitiren 71 jandarma personelinin isimleri okundu. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törene, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve jandarma personeli katıldı.