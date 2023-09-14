Söke'de çıkan maki yangını 2 saatte söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen maki yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

SÖKE'DE ÇIKAN MAKİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

AYDIN'ın Söke ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen maki yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Akçakonak Mahallesi Dereyatağı mevkisindeki makilikte çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan zeytin ağaçlarına da zarar veren alevler, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürdürüyor.