Söke Belediyesi Saha Ekipleri İlçede Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Söke Belediyesi saha ekipleri, ilçenin dört bir yanında titizlikle çalışarak Söke'yi güzelleştirmek ve daha yaşanılır hale getirmek için çeşitli temizlik çalışmaları yapıyor. Kırsal mahallelerde ve merkezde yoğun mesai harcayan ekipler, çevre temizliği, budama, elektrik tamiratları ve mıntıka temizliği gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Söke Belediyesi Saha Ekipleri, Söke'yi güzelleştirmek ve daha yaşanılır hale getirmek için ilçenin dört bir yanında titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Söke merkezde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yoğun tempoda mesai yapan saha ekipleri, Sayrakçı'da kapsamlı çevre temizlik çalışması yaparken, Savuca Mahallesi'nde yola sarkan dikenleri temizledi. Tuzburgazı'nda ise kireçleme çalışması gerçekleştirildi.

Yenikent'te Güller Sitesi'nde ağaçlar budanırken, Söke'nin çeşitli yerlerinde elektrik tamiratları yapıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Uzbek Konağı karşısında bir ekip, mıntıka temizliği yaparken; kadın ekibi de ilçede bulunan bir çöp evi temizledi.

Çeltikçi Semt evi etrafında kapsamlı mıntıka temizliği sürdürülürken; bir başka ekip, Söke Tren yolu kenarındaki yaya yolunda temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, ilçenin her yerinin eşit öneme sahip olduğunu belirterek, her noktaya itinayla hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.