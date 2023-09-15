Sokakta terk edilen kedi yavruları evde sahiplenildi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Necdet Demirat (59), sokakta bulduğu 5 kedi yavrusunu sahiplenerek evinde bakmaya başladı. Evinde beslediği kedinin, yavrulara annelik yaptığını ifade eden Demirat, 'Anne kedimiz, terk edilmiş yavru kedilere çok iyi bakıyor. Hatta kendi yavrularından bile daha fazla ilgileniyor. Hepsini ayırt etmeden emziriyor' dedi.

Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de oturan Necdet Demirat, sokakta çöp konteynerine terk edilmiş halde bulduğu 5 yavru kediyi sahiplendi. Yavru kedileri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra evine götüren Demirat, evinde beslediği kedinin, yavrulara annelik yaptığını söyledi. Yavru haldeki kedilerin sokağa terk edilmesine tepki gösteren Demirat, 'Çöp konteynerinin etrafında anneleri olabilir mi diye baktım. Ancak araştırmalarım sonunda terk edilmiş olduklarını anladım ve evimde beslediğim diğer anne kedi ve 5 yavrusunun yanına getirdim. Hiç sorun olmadan anlaştılar. Sokağa terk edilmiş yavru kedilere, kendi yavruları ile birlikte şefkat gösterip oyun oynayan anne kedi, tüm yavruları ayırt etmeden de emziriyor. Biz de onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Terk edilmiş yavru kedilerin sahiplendirilmesini umuyorum. Kimse onları sokağa atmasın. Onlar da birer canlı' dedi. (DHA)