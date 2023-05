Sokak köpekleri Kurban Bayramı'nda hayvanlara saldırdı

ARNAVUTKÖY'de sokak köpekleri Kurban Bayramı için beslenen küçükbaş hayvanlara saldırdı. Hayvanların bazıları yaralanırken, 4 tanesi kayboldu. Hayvancılık yapan Vahap Kaya, Biz besiciler olarak sürekli bu tarz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz dedi.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde yaşayanlar, başıboş sokak köpeklerinin besledikleri hayvanlara saldırmasından şikayetçi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Vahap Kaya'nın Kurban Bayramı öncesi beslediği hayvanlarına da dün gece saatlerinde sokak köpekleri saldırdı. Saldırı nedeniyle, ahırda bulunan koyunlardan 4'ü kaybolurken, 8'i ağır yaralandı. Vahap Kaya, Emeklerim heba oldu, can çekişmelerini izliyorum. 25 yıldır bu bölgede hayvancılık yapıyorum. Dün hava yağmurlu olduğu için hayvanlarımı getirip ahıra kapattım. Gece saatlerinde kalkıp baktığımda hayvanlarım bu duruma gelmiş. Çevre belediyeler topladıkları sokak köpeklerini getirip bizim bu alanlarımıza atıyorlar. Daha önce de bu tarz durumlarla komşularımız karşılaşmıştı. Mahalle muhtarına bildirmiştik, ancak bir çözüm bulunamadı. Biz hayvanları hem damızlık için hem de kurban için besliyorduk. Bu benim tek geçim kaynağım ve başka bir geçim kaynağım yok. 14 hayvanım telef olmuş durumda bazı hayvanlarım can çekişiyor. Özel veteriner çağırabilecek durumum yok şu anda. Tarımdan gelen veteriner de sadece tutanak tutup gitti. Ailecek çok üzülüyoruz, can çekişmelerini izlemek istemiyoruz ama yapacak bir şeyde yok. Ben yağmur, çamur demeden peşlerinden gezip, şehirde bakıp beslemeye çalışıyorum. Bütün emeğimiz heba oldu. Biz yetkililerden yardım bekliyoruz ama buradan alıp başka bir mahalleye atıp yine faciaya neden olmasın. Tavuklarımız, kazlarımız hep ziyan oluyorlar dedi.