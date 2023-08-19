Sokak köpeğine su içiren kadın kalpleri ısıttı

Düzce'de sıcak havanın etkisiyle baygın düşen sokak köpeğine elleriyle su içiren kadın, bu davranışıyla kalpleri ısıttı. Vatandaşlar serinlemek için parklara akın ederken, sokaklardaki hayvanlar da serinlemenin yollarını arıyor. Millet Bahçesi'nde sıcaklardan bunalan bir köpeğin serinlemek için su aradığını fark eden bir vatandaş, elleri ile köpeğe su içirdi. Kadının bu davranışı ise görenlerin içini ısıttı.