Sokak köpeği bisikletli çocuğu kovalayarak yayaya çarptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sokak köpeği, kovaladığı bisikletli çocuğun kaldırımda yürüyen yayaya çarpmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.