Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı A.S. Tarafından Saldırıya Uğradı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci (58), sokak köpeklerini besleği ve kendi köpeğini sokakta rahatça gezdiremediği gerekçesiyle komşusu A.S. (48) adlı kadının saldırısına uğradı. Darp raporu alan Cebeci, kendisine saldırarak, tehdit ve hakarette bulunan A.S.?den polise şikayetçi ve davacı oldu.

Olay, dün, saat 18.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Alaattin Önen Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir evde yaşayan A.S., kendisine ait köpeği rahatsız ettiğini öne sürdüğü diğer köpeklere taş atarak, kovaladı. Bu sırada köpeklerin seslerini duyarak sokağa çıkan KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, A.S.?ye tepki gösterdi. Bunun üzerine A.S., Cebeci'ye tahdit ve hakaretlerde bulunarak, saldırdı. A.S., Sevinç Cebeci'nin boğazını sıkarak, el ile parmaklarını büktü ve kollarını tırmaladı. A.S., komşuların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.S., polis tarafından gözaltına alındı. Sevinç Cebeci, A.S.?den davacı ve şikayetçi oldu. A.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BİR KADININ BİR KADINA ŞİDDETİNİ KINIYORUM'

Sevinç Cebeci, başına gelen olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, 'Bir kadının bir kadına şiddetini kınıyorum. Şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Her canlıya şiddeti kınıyoruz ama bir kadının bir kadına şiddetini daha çok kınıyorum. Sokak hayvanlarını korumak adına besleme yaparken onlara olan şiddeti engellemek adına çıktığımda darp edildi. Şikayetçi ve davacı oldum. Emniyete ifademizi verdik. Hukuki süreç başladı. Mahkemenin sonuçlanması ve adaletin yerini bulmasını temenni ediyorum. Artık bu son bulmalı. Darp edilmemeliyiz. Bize destek olunmalı. Bu canların sokalar yaşam alanı. Yaşam alanlarına saygı duyuyoruz. Bizim duyduğumuz kadar diğer insanların da saygı duymasını istiyoruz. Onların gidecek yerleri yok. Suyunu koyuyoruz, mamasını veriyoruz. Şimdiye kadar burada hiçbir köpek, insana saldırmadı. Eğer bir saldırı olursa da Keşan Belediyesi bu köpeği alarak barınakta rehabilite ediyor' dedi.

'KENDİMİ ZOR KURTARDIM'

Kendisine yapılan saldırıyı anlatan Cebeci, 'Sokakta köpeklerin havladığını duydum. Evimden sokağa fırladım. Köpeklerin darp edildiğini gördüm. O sırada kendimde darp edildim. Bizim amacımız sokaktaki hayvanları korumak. Biz sokaktaki hayvanları insanlardan korur hale geldik. Aslında insanların bize destek olması gerekirken biz hayvanları insanlardan korur hale geldik. Adaletin yerini bulmasını çok istiyorum. Bulacaktır da. Hiçbir insan darp edilmeyi, hakarete uğramayı hak etmiyor. Hele sokak canlarıyla uğraşırken bu şekilde bir hareketle karşılaşınca bu beni hakikaten gönülden yıktı. Bu konuda bütün dostlarımdan yanımda olmalarını ve destek vermelerini istiyorum. Birden bire boğazıma sarıldı. Üzerime saldırdı. Ellerimi, parmaklarımı büktü. Kollarımı tırmaladı. Kendimi zor kurtardım. Hakaret ve tehditte bulundu. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmedim' diye konuştu.

Sevinç Cebeci, saldırının kendisini yıldıramayacağını dile getirerek, sokak hayvanlarını korumaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğini söyledi.