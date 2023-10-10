- Sokak hayvanlarına adanmış yarım asır: Bayburtlu kadın 50 yıldır sahipsiz hayvanlara gözü gibi bakıyor

BAYBURT - Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hatice Köse isimli vatandaş, 50 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor. Sahipsiz 12 kediyi mahallesinde besleyen Köse'nin kedilere olan düşkünlüğü ise, adeta 90'lı yıllara damga vuran Bizimkiler dizisinin Ayla Hanım karakterini anımsattı. Aylık bin lira kedilere masraf eden Köse, yer yer zorlandığını söyleyerek, "Ömrüm yettiği sürece elim sokak hayvanlarının üzerinde olacak. Onlar Allah'ın sessiz kulları, her şey Allah rızası için" dedi.

"Vefat eden eşim de hayvanları çok severdi"

Uzun yıllar sokak hayvanlarına eşiyle birlikte baktığını kaydeden Köse, eşinin vefatından sonra hayvanlarının bakımını tek başına üstlendi. Çocuklarının da hayvan sevgisiyle büyüdüğünü belirten Köse, "Ailecek biz böyleyiz. Çocuklarım da kedileri, köpekleri tüm hayvanları çok sever. Rahmetli eşim hayvanlara benden daha düşkündü. Yıllarca evin önüne gelen kediyi, köpeği kovmadan, hırpalamadan bakıp, besledi. O vefat ettikten sonra ben bir başıma kaldım, seve seve yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kedilerin aylık masrafı bin lirayı buluyor

Komşularının "Niye her ay para harcıyorsun, çöpler yiyecek dolu, bırak orada yesinler" demesine aldırış etmeden her ay bin lira civarlarında kedilere masraf eden Köse, "70 yaşındayım, 50 senedir kedi besliyorum. Severek besliyorum. Kediler için ayda bin lira harcıyoruz. Komşularım durumdan şikayetçi değiller ama bana niye özenle bakıyorsun, besliyorsun çöpler yiyecek dolu, gitsin orada yesinler, neden para harcıyorsunuz diyorlar. Ben Allah rızası için yapıyorum, severek bakıyorum. Kedileri, köpekleri, kuşları bütün hayvanları rahmetli eşim de çok severdi, çocuklarım da çok seviyor, ben de seviyorum. Şimdilik toplam 12 kedim var, belki daha fazladır. Barınağa götürmeyi, bir yere bırakmayı hiç düşünmedim. Bakmaya devam edeceğim. Durumdan hiç şikayetçi değilim, severek bakıyorum. Kaybolan, ölen kedilerim oldu çok üzüldüm. Bunlara da bir şey olsun istemem" şeklinde konuştu.

Hayvanlara şiddet uygulayanlara da "Allah merhamet etsin, Allah'ın merhametine denk gelsinler" diyerek iyi temennilerde bulunan Köse, "Hayvan sevmeyenlere Allah merhamet versin, rabbim hayvanlara şiddet uygulayanlara merhamet etsin, yüreklerine hayvan sevgisi koysun, hayvanları sevsinler. Evvela merhamet lazım, merhamet" ifadelerini kullandı.