Sokak Hayvanlarına 15 Yıldır Babalık Yapan Hayvansever

Kilis'te bir hayvansever, sokaklarda bulduğu engelli ve terk edilmiş hayvanlara 15 yıldır babalık yapıyor. Kedi ve köpeklerin bakımı yüzünden eşiyle ayrılan hayvansever, hayatının geri kalanını sokak hayvanı dostlarıyla geçiriyor.

Kilis'te bir hayvansever, sokaklarda bulduğu engelli ve terk edilmiş hayvanlara 15 yıldır babalık yapıyor. Kedi ve köpeklerin bakımı yüzünden eşiyle ayrılan hayvansever, hayatını sokak hayvanı dostlarıyla geçiriyor.

Kilis'te yaşayan ve erkek kuaförlüğü yapan Mehmet Geçgil, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Sokaklarda bulduğu engelli ve terk edilmiş hayvanlara 15 yıldır babalık yapan Mehmet Geçgil, kedi ve köpeklerin bakımı yüzünden eşiyle ayrıldıktan sonra hayıtının geri kalanını sokak hayvanı dostlarıyla geçirmeye karar verdi.

Hayatının geri kalanını hayvanlara adadı

Hayatının geri kalanını sokaklardaki küçük patili dostlara ayıran Kilis merkezde yaşayan hayvansever Mehmet Geçgil, amacının sokak hayvanlarının tümüne ulaşmak olduğunu belirtirken, sokakta ve caddelerde bulunan hayvanların sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çaba sarf edeceğini belirtti.

Kilis'te 40 yıldır baba mesleği olan erkek kuaförü olduğunu dile getiren hayvansever Mehmet Geçgil, "Hayvan sevgisi 26 yıl önce eşimin eve getirdiği kedi ile başladı. Ailecek baktığımız bir hale geldi. Kış aylarında iş yerimde çalışırken kapı önüne yaralı bir yavru kedi geldi. Kendi çabamla veterinere götürdüm, acilen tedavileri yapıldı ve kedi bir kaç gün içerisinde iyileşti. Kedinin o halini görünce ben çok sevindim ve kendimce ben diğer hayvanlara da elimi uzatabilirim diye düşündüm. Geceleri sokaklara çıkarak hayvanların çok olduğu alanlara mama ve su bırakmaya başladım. O bıraktığım mamaları akşamına ya da sabaha kontrole gittiğimde kalmadığını görünce çok sevindim ve hayatımın geri kalanını bu yolda ilerlettim" dedi.

"Yaralı hayvanların hayata döndüğünü görünce çok mutlu oluyorum"

Sokaklarda belirli köşelere kedi, köpek maması koyduklarını ve günün belirli saatlerinde kontrol için gittiklerini söyleyen hayvan sever Geçgil, "Bireysel besleme yaparken kentin belirli noktalarında beni gören esnaflar ve vatandaşlar telefon numaramı istediler ve zamanla bana mama desteği sağladılar. Bu şekilde şehirde üye sayımızı çoğalttık. Gece-gündüz yaralı ve bakıma muhtaç olan kedi, köpek gibi hayvanlar için telefon açıyorlar ve direk gidip bakımlarını yaptırıyoruz ve hayata kazandırıyoruz" diye konuştu.

"Hayvan severliğim eşimle ayrılmama neden oldu"

Eşiyle ayrıldığının altını çizen Geçgil, "Öyle bir noktaya geldi ki hayvan severliğim 2 yıl önce eşimden ayrılmama neden oldu. Tek ailem sokaktaki hayvanlar" diyerek sözlerini tamamladı.

"Sokaktaki hayvanlar artık sağlıklı beslenecek"

Sokaktaki hayvanların daha sağlıklı beslenmesi için ellerinde geldiği kadar çalışacaklarını söyleyen gazeteci Nezir Çağlar ise, "İki yıl önce soğuk ve karlı bir günde hayvan severlerin besleme yaptığını gördüm. Bu ilgi dikkatimi çekti ve sosyal medyadan ulaşım sağladım. Hayvan severlerle bir araya gelerek besleme faaliyetlerine katıldım. Bizim hedefimiz sokaktaki hayvanların çöpleri karıştırmadan sağlıklı bir şekilde beslenmeleri" şeklinde konuştu. - KİLİS