Söğütlü'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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1) SAKARYA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde çıkan, imalat bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.

3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede imalat bölümüne sıçradı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikanın bir bölümünde büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.