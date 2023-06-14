Söğütlü'de 275 öğrenciye katılım belgesi verildi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen yıl sonu programında Kur'an kursları ve anaokullarında okuyan 4-6 yaş grubu 275 öğrenciye katılım belgeleri verildi. Programa Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen yıl sonu programında Kur'an kursları ve anaokullarında okuyan 4-6 yaş grubu 275 öğrenciye katılım belgeleri verildi.

İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünce Söğütlü Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Söğütlü Kaymamı Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Vali Yardımcısı Çatmadım, törende yaptığı konuşmada, çocukların küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Kaymakam Gün de çocuklara yönelik başlatılan Kur'an-ı Kerim ve namaz dualarını öğrenme kurslarında büyük başarı sağladıklarını söyledi.

Bu kursların devamını sağlayacaklarını aktaran Gün, "Bugün burada 275 öğrencimize katılım belgelerini veriyoruz, 75 öğrencimize de çok kısa sürede Kur'ana başlamalarından dolayı birer bisiklet hediye ediyoruz." dedi.

Öğrencilere her zaman kapılarının açık olduğunu dile getiren Başkan Özten ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kente yeni atanan İl Müftüsü Aşık da yaz Kur'an kurslarının açılması için il genelinde programların hazırlandığını bildirdi.

Programda öğrenciler tarafından sunulan semazen, tiyatro, folklor ve mehteran gösterileri ilgiyle izlendi.

Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgeleri verildi, Kur'ana erken başlayan 75 öğrenciye bisiklet hediye edildi.