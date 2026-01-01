Haberler

BOLU Dağı'nda Eksi 10 Derece Havada Buz Gibi Suya Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı'ndaki bir otelde konaklayan Eren Biri, eksi 10 derece hava koşullarında havuza girerek soğuk suyun sağlıklı bir yöntem olduğunu söyledi. İlk zorlayıcı anları atlattıktan sonra keyifli bir deneyim yaşadığını ifade etti.

BOLU Dağı'nda bir otelde yılbaşı tatili için konaklayan Eren Biri, eksi 10 derece havada buz gibi suya girdi.

Bolu Dağı'nda günlerdir kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Tatil için kente gelen ve Bolu Dağı bölgesinde bir otelde konaklayan Eren Biri, soğuk havaya aldırış etmeden havuza girdi.

'TAVSİYE EDİYORUM'

Soğuk suyla temasın ilk anda zorlayıcı olduğunu ancak bunun sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade eden Eren Biri, "Su evet soğuktu ancak daha önce yaptığım bir şey. Soğuk şok banyoları çok sağlıklı bir şey, bunu en az 2 dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra biraz kolaylaşıyor. Yani vücut alışmıyor, kesinlikle alışmıyor ama güzel bir his. Tavsiye ediyorum. İyi ve çok sağlıklı bir deneyim. Saunadan çıkıp soğuk suya girmek oldukça sağlıklı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor