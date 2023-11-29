Şofben Patladı, Mahalleli Olay Yerine Akın Etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde bulunan şofben patladı. Patlama sonrası mahalle sakinleri olay yerine akın etti. İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldı.

Şofben patlayınca mahalleli soluğu olayın yaşandığı evde aldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ev içerisinde bulunan elektrikli şofben patladı. Sesi duyan vatandaşlar ise soluğu olayın yaşandığı evde aldı.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ümit Turhan'a ait iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin banyo kısmında bulunan elektrikli şofben bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın ardından mahalledeki vatandaşlar Ümit Turhan'ın evinin olduğu alana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ev içerisinde gerekli tedbirleri alarak ve kontrolleri yaptı. Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, evde ise küçük çaplı hasar meydana geldi.