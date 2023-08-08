Osmaniye'de bir evin bahçesindeki taşınabilir odun sobasının baca kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, demir kesme makası kullanarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sobanın boru kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'de, bir evin bahçesinde ki taşınabilir odun sobasının baca kısmına sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Baş mahalle 1017 Sokak'ta ses duyanlar bahçeyi kontrol ettiklerinde, yavru bir kedinin kafasının, odun sobasının baca kısmına sıkıştığını gördüler. Bir süre kediyi sıkıştığı yerden çıkartamaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediler. İhbar üzerine belirtilen adrese Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kısa süreli uğraşın ardından ocağın baca kısmını demir kesme makası ile açarak, kediyi sıkıştığı yerden çıkardılar. Özgürlüğüne kavuşan yavru kedi, koşarak bölgeden uzaklaştı.