SMA ile Mücadele Eden Yasmin Elif İçin Duygusal Veda

ADANA'da SMA Tip-1 ile mücadelesinde yardım kampanyası tamamlandıktan sonra Dubai'de gördüğü tedavinin ardından kente dönen ancak kaldırıldığı hastanede ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen Yasmin Elif Salman'ın (4) mezarı başında balonlar uçurularak son doğum günü kutlandı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan kurye Vedat Salman (27) ile ev kadını Hilal Salman (26) çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin Elif, 27 Nisan 2022'de İstanbul'dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ise oturdukları 19 katlı binada yakalanan Yasmin Elif, 9 cihaza bağlı halde evinden çıkarıldı. Yasmin Elif'e Mayıs 2023'te tedavi için gerekli para toplandı ve Dubai'de tedavi gördükten sonra kente döndü.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Salman ailesinin mutluluğu kısa sürdü ve geçen şubat ayında evde rahatsızlanan Yasmin Elif, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktoru tarafından, iddiaya göre, Yasmin Elif Salman'ın evde kullandığı eski solunum cihazının artık kullanılmayacağı, yeni bir cihaza geçileceği söylendi. Gece vardiyasındaki hemşirenin, Yasmin Elif'i yeni solunum cihazına bağladığı ancak cihazı çalıştırmadığı ileri sürüldü. Aile konuyla ilgili şikayette bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kalbi duran Yasmin Elif Salman, 7 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Yasmin Elif'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KABRİ TEMİZLENDİ, DUALAR EDİLDİ

Yasmin Elif'in SMA ilacına kavuşması için başlatılan kampanyaya destek olan gönüllüler ile birlikte kızlarının mezarı başına giden Vedat ve Hilal Salman, kızlarının kabrini temizleyip, dualar etti. Yasmin Elif'in kardeşi Arin Ece'nin (2) ise ablasının fotoğrafının olduğu mezar taşına sarılarak, öpmesi duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan, kabrin üzerindeki 'Acılara göğüs geren minik kalbiyle bize sabrı, sevgiyi ve umudu öğretti. Şimdi cennet kuşlarıyla uçuyor' yazısı dikkat çekti. Salman çifti, SMA gönüllüleri ve akrabalarıyla birlikte kızlarının 24 Eylül olan doğum günü için mezarı başında renkli balonlar uçurdu.

ANNE HİLAL SALMAN: EVLADIMIN ÇIKMAYAN SESİ OLACAĞIM

Hilal Salman, "Yasmin'i 4 yıl önce büyük hayallerle, umutlarla kucağıma almıştım. Omuzunda büyük yüklerle, acılarla doğduğunu bilmeden. Ama biz buna kader deyip geçmedik. Anne babası olarak ve Yasmin'e gönül vermiş binlerce insanla birlikte en temel hakkı ve tek gayesi yaşamak olan evladım için milyonlarca lirayı imkansız dedikleri halde topladık. Yasmin'i ilacına kavuşturduk. Ama maalesef benim açmamış gül goncamı soldurdular. Yasmin SMA'dan değil, basit gibi görünen bir hemşire ihmali yüzünden hayatını kaybetti. Bende evladımın son kez çıkmayan sesi olmak istiyorum" diye konuştu.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLSİN

Kızının ölümüne neden olan ihmalle ilgili soruşturma izni verilmesini isteyen Hilal Salman, "Geldiğimiz bu noktada Yasmin Elif hep 4 yaşında kalacak. Onun balonlarını son kez gökyüzüne uçuracağız. Çünkü biliyorum ki Yasmin Elif gökyüzünde, bizi hissediyor. Evladımın hakkının yerde kalmaması için sizlere ihtiyacım var. O hemşire için adaleti yargı mercileri versin istiyorum. Lütfen kızımın hakkını yerde bırakmayın. Adalet istiyoruz ki; bir daha Yasminler ölmesin" dedi.

Baba Vedat Salman ise tek amaçlarının kızlarının hakkını savunmak olduğunu, adaletin yerini bulması için devlet büyüklerinden destek beklediklerini söyledi.