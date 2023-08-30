SMA Hastası Bebeğin Bağış Kutusu Çalındı

ZEYTİNBURNU'nda SMA hastası Efnan Dua Sak'ın tedavisi için işyerinin önüne bırakılan bağış kumbarası çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos Perşembe günü Beştelsiz Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. SMA hastası olan Efnan Dua Sak için Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan bir işyerinin önüne bağış kutusu bırakıldı. Caddeden geçen bir kişi içinde yaklaşık 2 bin lira olan kutuyu çalıp, olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BELKİ BEBEĞİN SAYILI GÜNLERİ KALDI

SMA hastası Efnan Dua Sak bebeğin yakını olan ve bağış kumbarasını işyerinin önüne bırakan Fırat Yıldız, Bebeğimiz 16 aylık. 14 aydır yardım kampanyamız var. Bu kampanyada daha yüzde 45'e ulaşmış durumdayız. İlaç yurtdışından geldiği için yüklü bir miktarda para lazım. Bebeğimizin hem SMA hastalığı var hem de kalbinde iki delik bulunuyor. Biz işyerinde arka tarafta otururken birisi gelip bebeğin para standını çalıyor. Belki bebeğin sayılı günleri kaldı, bence bu rezillik. Hasta bir bebeğin parası çalınmaz ne olursa olsun. İçinde yaklaşık 2 bin lira vardı. İçinde 50 lira da olsa sorun para değil bence diye konuştu.