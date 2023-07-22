Slow Food Muğla Pazarı ayda bir gün vatandaşlar ile buluşacak

MUĞLA - Menteşe Belediyesi'nin paydaşı olduğu 'Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Ayda bir gün kurulacak olan Slow Food Pazarının ilki bugün vatandaşlarla buluşurken, 10.00-18.00 saatleri arasında İnsan Hakları Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Slow Food Muğla Pazarı'nın açılışında konuşan Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, "Dünyada 95'inci, Türkiye'de ise 5'inci yeryüzü pazarının açılışını gerçekleştiriyoruz. 3 önemli felsefemizin üreticilerin burada yer alması ile beraber ciddi bir ziyaretçi olmasını bekliyoruz. Burada paydaşlarımız çok iyi ve bize çok destek verdiler. Menteşe Belediyemiz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odamız aynı zamanda Ticaret Borsamız bize bu paydaş olarak destek verdiler. Ana temalarımız burada iyi, temiz, adil gıda ile beraber organik, ata tohumu ile yetişen ilaçsız, GDO'suz ürünlerin burada satıldığı bir pazar. Gerçekten bu üreticileri bulmak, hele ki şu anki zamanda bulmak çok kolay değil. Ama bir şekilde şu anda 27-28 üretimiz ile birlikte bugün işe başladık. İnanıyoruz ki birinci yılımızdan itibaren bu pazar çok daha kuvvetli hale gelecek ve bu pazar ciddi bir ziyaretçi alacak. Aynı zamanda yeni nesil gençlerimiz de iyi, temiz, adil gıdaya kavuşacaklar. İnşallah başarılı bir pazar olacağını temenni ediyoruz" dedi.

Açılışın ardından Slow Food Muğla Pazarını gezen Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz pazarda kurulan stantları tek tek ziyaret ederek satışı yapılan ürünler hakkında bilgi alarak alış-veriş yaptı.