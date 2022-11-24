Skuter kazalarının önüne geçilmesi için 20 bin reflektif yelek dağıtıldı

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, günümüzde alternatif ulaşım aracı olarak kullanılan skuter kullanımında olası kazaların önüne geçmek için özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında 20 bin reflektif yelek ücretsiz olarak dağıtıldı.

Günümüzde alternatif ulaşım aracı olarak sıklıkla tercih edilen skuter, giderek hayatımızın bir parçası haline gelmektedir. Skuter gündelik hayatta ulaşım konusunda kolaylıklar sunsa da kullanımındaki yaygınlaşma, üzücü trafik kazalarını da beraberinde getirmiştir. Bu kazaların önlenmesi maksadıyla Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde güncelleme yapılmış; motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli skuter kullananların gece saatlerinde reflektif özellikli ekipman kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

20 BİN REFLEKTİF YELEK ÜCRETSİZ DAĞITILDI

1923'ten bugüne otomobil sektörü ve yol güvenliği alanında kamu yararına çalışmalar yapan Turing, özellikle gençler arasında yelek kullanımının yaygınlaşmasına destek vermek için başlattığı proje ile 20.000 reflektif yeleği ücretsiz bir şekilde dağıttı. Bir ilk olma özelliğini taşıyan sosyal sorumluk projesinde, kamu ve özel Üniversiteler ile işbirliği yapan TURİNG, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi, Avcılar Kampüsü'nde öğrencilere yelek dağıtımı gerçekleştirdi. TURİNG önümüzdeki günlerde ise İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi ile de iş birliği yaparak reflektif yelekleri daha güvenli yolculuk için gençlere yelek dağıtacak.

"TOPLUMSAL BİLİNCİN OLUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Bülent Katkak, "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak yol güvenliği, doğru ekipman kullanımı, güvenli motosiklet kullanımı konularını oldukça önemsiyor; yol emniyetine dair bilincin oluşması için alınan her türlü kararı destekliyoruz. Yol emniyeti adına atılan her adımın, toplumsal bilincin oluşması ve gelişmesinde kalıcı sonuçlar vermesini temenni ediyoruz." dedi.