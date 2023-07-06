Eskişehir'de sürücüsünün her gaza bastığında arkasında yoğun bir siyah duman oluşturan eski model belediye otobüsü trafikteki sürücülerin tepkisine neden oldu.

Siyah duman saçarak ilerleyen eski model belediye otobüsü tepki çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün her gaza bastığında arkasında yoğun bir siyah duman oluşturan eski model belediye otobüsü trafikteki sürücülerin tepkisine neden oldu.

Odunpazarı Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda oldukça yoğun siyah duman saçarak ilerleyen 26 TU 425 plakalı belediyesine otobüsü diğer sürücülerin tepkisini çekti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve işçi taşıdığı görülen otobüsün sürücüsü her gaza bastığında ardında adeta siyah bir bulut oluşturdu. Zaman zaman yaydığı siyah dumandan dolayı plakasının dahi güçlükle okunan aracın oldukça eski model olduğu ve bakımlarının yapılmadığı için böyle bir sorun oluşturduğu öngörüldü. Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan otobüs tepkilere rağmen yoluna devam etti.