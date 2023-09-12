- Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Avunduk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet G. idaresinde ki 61 AK 589 plakalı otomobil ile Hakan K. hakimiyetindeki 63 N 3597 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Mürvet G.'nin hayatı tehlikesi bulunduğundan öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.