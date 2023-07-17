Siverek'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı
Yaşam Haberleri
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mustafa İren'in kullandığı 63 EE 089 plakalı otomobil, Siverek- Adıyaman kara yolu 5. kilometresinde Mizbah Beşkat idaresindeki 02 ACU 559 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sinan İren, Halime Beşkat ve Ayşe Çelik yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa İren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Ayşe Çelik'inde hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.