Siverek'te Kontrolden Çıkan Minibüs Park Halindeki Otomobilin Üzerine Çıktı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan minibüs, otomobil ve çöp konteynerine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak durdu. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, otomobil ve çöp konteynerine çarptıktan sonra park halindeki otomobilin üzerine çıkarak durabildi.
A.Ö. idaresindeki 34 FID 97 plakalı minibüs, Bağlar Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi kavşağında plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan minibüs, sokaktaki çöp konteynerine de çarptıktan sonra park halindeki 34 PD 960 plakalı otomobilin üzerine çıkarak durdu.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.