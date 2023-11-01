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Siverek'te Kontrolden Çıkan Minibüs Park Halindeki Otomobilin Üzerine Çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan minibüs, otomobil ve çöp konteynerine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak durdu. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.